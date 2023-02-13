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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела уверен, что из Жиркова получится отличный тренер

13 Февраля 2023 • 18:27 Комментировать (1)
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Бывший рулевой петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал завершение Юрием Жирковым профессиональной карьеры игрока. 39-летний знаменитый футболист объявил о прощании с футболом вчера. Однако это не значит, что Жирков уйдёт из футбола насовсем, уверен Петржела.

«Не очень хорошо с ним знаком, но я уверен, что футболист он выдающийся, многого добился за свою продолжительную карьеру. Полагаю, он сможет стать отличным тренером, учитывая его опыт. Ему будет проще в обучении, нежели другим кандидатом в тренеры», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Последним клубом в карьере Жиркова, за который он немного успел поиграть, были «Химки», ныне выступающие в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Властимил Петржела Юрий Жирков
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Комментарии (1)
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Cruyff
13 Февраля 2023 в 18:43
какой из него тренер он и двух трёх слов связать не может он какой то стеснительный что ли а тренер должен быть комуникабельным строгим что ли быть уверенным в своих высказываниях требованиях пусть мальчишек тренирует со взрослыми зубрами ему не совладать
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