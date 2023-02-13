Петржела уверен, что из Жиркова получится отличный тренер

Бывший рулевой петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал завершение Юрием Жирковым профессиональной карьеры игрока. 39-летний знаменитый футболист объявил о прощании с футболом вчера. Однако это не значит, что Жирков уйдёт из футбола насовсем, уверен Петржела.

«Не очень хорошо с ним знаком, но я уверен, что футболист он выдающийся, многого добился за свою продолжительную карьеру. Полагаю, он сможет стать отличным тренером, учитывая его опыт. Ему будет проще в обучении, нежели другим кандидатом в тренеры», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Последним клубом в карьере Жиркова, за который он немного успел поиграть, были «Химки», ныне выступающие в РПЛ.