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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран назвал сумму, которую готов поставить на победу «Зенита» в РПЛ

16 Января 2023 • 14:07 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Известный российский тренер Сергей Юран прокомментировал слова экс-наставника «Зенита» Властимила Петржелы, ранее заявившего о готовности поставить миллион евро на победу петербуржцев в текущем розыгрыше чемпионата России.

Юран согласился с Петржелой, выразив уверенность в итоговом успехе «сине-бело-голубых». Напомним, что после 17 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков.

«Ну-у... Пять миллионов рублей я бы точно поставил. А может, и больше. В очередном чемпионстве «Зенита» у меня сомнений нет», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Матчи чемпионата России возобновятся весной текущего года. В 18-м туре петербуржцы встретятся с «Пари НН». Эта игра состоится 4 марта и начнётся она в 19:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела Сергей Юран
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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