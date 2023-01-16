Юран назвал сумму, которую готов поставить на победу «Зенита» в РПЛ

Известный российский тренер Сергей Юран прокомментировал слова экс-наставника «Зенита» Властимила Петржелы, ранее заявившего о готовности поставить миллион евро на победу петербуржцев в текущем розыгрыше чемпионата России.

Юран согласился с Петржелой, выразив уверенность в итоговом успехе «сине-бело-голубых». Напомним, что после 17 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков.

«Ну-у... Пять миллионов рублей я бы точно поставил. А может, и больше. В очередном чемпионстве «Зенита» у меня сомнений нет», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Матчи чемпионата России возобновятся весной текущего года. В 18-м туре петербуржцы встретятся с «Пари НН». Эта игра состоится 4 марта и начнётся она в 19:00 по московскому времени.