Орлов рассказал, почему бразильцы «Зенита» не покидают клуб

Знаменитый спортивный журналист и комментатор, а также болельщик «Зенита» Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, почему в условиях международной изоляции российского футбола «Зенит» не покидают бразильские игроки.

«А вот глядите, как относятся к футболистам в «Зените». Алексей Борисович, встречаясь с игроками, подходит к каждому, Александр Иванович Медведев — отец, добрый человек — это очень многое. И Семак (главный тренер Сергей Семак, - ред.) — то же самое», - цитирует Орлова YouTube-канал «Такой футбол».

Наоборот, в «Зенит» российские игроки даже приезжают – недавно петербургский клуб подписал молодого центрдефа «Коринтианса» Роберта Ренана, им планируется заполнить брешь в центре обороны после ухода капитана команды – Деяна Ловрена. А летом к петербуржцам присоединится центральный полузащитник Ду Кейрос.

Правда, в последнее время появились слухи, что один из лидеров «Зенита» Малком Филипе может покинуть команду и перейти в «ПСЖ».