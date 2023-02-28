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Радченко – о Бакаеве в «Зените»: «Он прекрасно знал, куда идёт»

28 Февраля 2023 • 20:23 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Бывший футболист питерского «Зенита» Дмитрий Радченко оценил игру Зелимхана Бакаева в стане «сине-бело-голубых», куда россиянин перебрался прошлым летом из «Спартака».

«Не стопорит ли он свою карьеру в «Зените»? Думаю, вряд ли. Он принял этот вызов и прекрасно понимал, куда идет. Все будет зависеть только от него. Очень хочу, чтобы он заиграл и оправдал надежды», - делится Радченко порталу Sport24.

В текущем сезоне на счету Бакаева два гола и два ассиста в 21 официальном матче за «Зенит» во всех турнирах. Отметим, что Бакаев поразил ворота ульяновской «Волги» в первом официальном матче питерцев в текущем году, игра прошла 25 февраля и завершилась разгромной победой «Зенита» - 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Радченко Зелимхан Бакаев
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