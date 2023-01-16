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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер «Зенита» Оливейра: «В Бразилии писали, что Педро сильнее Эндрика, который перешёл в «Реал»

16 Января 2023 • 17:27 Комментировать
Коринтианс
...
Агуа-Санта
19.01 01:30

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказал о полузащитнике «Коринтинаса» Педро Энрике. Напомним, что петербуржцы получили приоритетное право выкупа 16-летнего футболиста в результате обмена нападающего Юри Алберто в бразильский клуб.

Оливейра назвал Педро очень талантливым футболистом, сравнив его с форвардом «Палмейраса» Эндриком, который ранее согласовал свой будущий переход в мадридский «Реал».

«Про него много говорят в Бразилии. И даже какое-то время писали, что Педро сильнее ровесника Эндрика, которого приобрёл мадридский «Реал», — цитирует Оливейру «Матч ТВ».

Отметим, что за «Зенит» уже выступают семь бразильских легионеров: Малком Филипе, Клаудиньо, Вендел, Густаво Мантуан, Дуглас Сантос, Родригао и Роберт Ренан. После 17 туров РПЛ «сине-бело-голубые» уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Вильям Оливейра Педро Энрике Эндрик
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