Тренер «Зенита» Оливейра: «В Бразилии писали, что Педро сильнее Эндрика, который перешёл в «Реал»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказал о полузащитнике «Коринтинаса» Педро Энрике. Напомним, что петербуржцы получили приоритетное право выкупа 16-летнего футболиста в результате обмена нападающего Юри Алберто в бразильский клуб.

Оливейра назвал Педро очень талантливым футболистом, сравнив его с форвардом «Палмейраса» Эндриком, который ранее согласовал свой будущий переход в мадридский «Реал».

«Про него много говорят в Бразилии. И даже какое-то время писали, что Педро сильнее ровесника Эндрика, которого приобрёл мадридский «Реал», — цитирует Оливейру «Матч ТВ».

Отметим, что за «Зенит» уже выступают семь бразильских легионеров: Малком Филипе, Клаудиньо, Вендел, Густаво Мантуан, Дуглас Сантос, Родригао и Роберт Ренан. После 17 туров РПЛ «сине-бело-голубые» уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков.