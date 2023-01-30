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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Виктор Гусев: «Роль Малкома в «Зените» не так велика, чтобы влиять на обострение борьбы за чемпионство»

30 Января 2023 • 21:40 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Известный комментатор Виктор Гусев высказался о важности Малкома для петербургского «Зенита» на фоне слухов об уходе в «ПСЖ».

«В борьбе за победу в РПЛ не так важно, уйдёт Малком или нет. Важно другое: как будут выглядеть «Зенит» и «Спартак». Роль Малкома в «Зените» большая, но она не настолько велика, чтобы влиять на чемпионство или обострение борьбы за чемпионство», — заявил Гусев, чьи слова приводит «Чемпионат».

По мнению журналиста, на расклад сил в гонке за золото мог бы повлиять уход нескольких важных игроков «сине-бело-голубых», поэтому, если «Спартак» сможет догнать лидера Премьер-лиги, то дело будет не в Малкоме.

Напомним, что «Зенит» опережает ближайшего преследователя в таблице РПЛ на шесть баллов. В нынешнем сезоне на счету бразильского форварда 15 голов при пяти ассистах в 23 матчах в рамках всех состязаний.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Виктор Гусев Малком Филипе
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