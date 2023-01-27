Черчесов: «Зенит заслуженно выглядит лидером РПЛ»

Наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о текущем лидере РПЛ – петербургском «Зените». Клуб из «северной столицы» лидирует в чемпионате России с шестиочковым отрывом от второго места.

«Клуб из Петербурга по-прежнему заслуженно выглядит главным фаворитом чемпионата. В целом же хочется, чтобы весной случилось побольше неожиданных и ярких сюжетов как в Премьер-лиге, так и в Кубке страны», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Черчесов добавил, что хотел бы видеть больше интриг в российских футбольных турнирах, так как в условиях международной изоляции болельщики нуждаются в интриге и борьбе ещё сильнее, чем раньше.

В первом официальном матче в РПЛ «Зенит» примет у себя дома «Пари НН».