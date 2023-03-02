Прохин: «Радимов — крутой мотиватор»

Бывший защитник петербургского «Зенита» Данила Прохин рассказал о тренерских качествах экс-наставника второго состава Владислава Радимова.

«Он такой же жёсткий, как и футболист. За словом в карман вообще не лезет. Если надо жёстко напихать — ноль проблем. Ещё он крутой мотиватор», — заявил футболист «Ростова» в интервью изданию Sport24.

Напомним, что Прохин является воспитанником петербургского футбола, выступав за «Зенит» с 2019 по 2021 года и проведя за второй состав 22 матча. Радимов руководил дублем «сине-бело-голубых» с 2018 по 2022 год.