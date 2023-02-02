Орлов назвал главное достоинство Семака

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о сильных качествах главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Журналист считает, что Семак является хорошим специалистом, поскольку он дипломатичен и не имеет любимчиков, в отличии от предыдущих тренеров «Зента», таких как Андре Виллаш-Боаш и Мирча Луческу и Роберто Манчини.

«У него есть принцип — играет тот, кто лучший. У Семака нет любимчиков. Когда игроки видят, что это справедливо, они с уважением относятся к тренеру», — приводит слова Орлова Sport24.

По мнению комментатора, Семак смог бы работать и в Европе.

Напомним, что «Зенит» под предводительством Семака выиграл четыре последних розыгрыша РПЛ подряд. После 17 туров текущего сезона «сине-бело-голубые» уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая второй «Спартак» на шесть очков.