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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов назвал главное достоинство Семака

02 Февраля 2023 • 16:35 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о сильных качествах главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Журналист считает, что Семак является хорошим специалистом, поскольку он дипломатичен и не имеет любимчиков, в отличии от предыдущих тренеров «Зента», таких как Андре Виллаш-Боаш и Мирча Луческу и Роберто Манчини.  

«У него есть принцип — играет тот, кто лучший. У Семака нет любимчиков. Когда игроки видят, что это справедливо, они с уважением относятся к тренеру», — приводит слова Орлова Sport24.

По мнению комментатора, Семак смог бы работать и в Европе.

Напомним, что «Зенит» под предводительством Семака выиграл четыре последних розыгрыша РПЛ подряд. После 17 туров текущего сезона «сине-бело-голубые» уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая второй «Спартак» на шесть очков. 
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Сергей Семак
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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