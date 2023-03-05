Радченко: «Зенит» показал, кто в доме хозяин»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался после победы «сине-бело-голубых» над «Пари НН» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ.

«Зенит» показал, кто в доме хозяин: команда полностью контролировала игру на протяжении всей встречи. Я бы сказал, что «Зенит» без особого труда победил своего соперника», — приводит слова Радченко Rusfootball.

Специалист добавил, что ему очень понравился гол нападающего «Зенита» Малкома Филипе со штрафного, игрок идеально его исполнил.



После 18 туров «Зенит» укрепил свое лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 45 очков. В следующем матче подопечные Сергея Семака встретятся с «Химками» (12 марта).