Семшов: «Азмуну нет смысла возвращаться в Россию»

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов порассуждал о возможном возвращении в Россию Сердара Азмуна. Вкратце – возвращение иранского форварда в РПЛ практически исключено и абсолютно бессмысленно.

«Азмун уже попробовал себя в европейском футболе. И если он хочет зарекомендовать себя там, то лучше перейти в какой‑нибудь другой европейский клуб, но только в тот, где у него будет больше игровой практики», - цитирует Семшова Metaratings.

Эксперт добавил, что российские клубы сейчас не играют в еврокубках, и поэтому у Азмуна будет меньше спортивного интереса при возвращении в Россию.

На данный момент иранец выступает за «Байер» из Леверкузена, правда, не делает то, что должен делать форвард – регулярно забивать голы. В текущем сезоне у него их просто нет.