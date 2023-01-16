Круговой: «Хотелось бы сыграть контрольный матч на одном из стадионов чемпионата мира»

Игрок оборонительной линии петербургского «Зенита» Данил Круговой прокомментировал нахождение на сборах в Катаре, где в прошлом году триумфом завершился поход национальной сборной Аргентины за золотыми медалями чемпионата мира.

«Мне очень интересно. Ещё и потому, что я вообще первый раз тут нахожусь. Здесь очень красиво. Хотелось бы сыграть контрольный матч на одном из стадионов чемпионата мира», - цитирует спортсмена «Матч ТВ».

Данил Круговой является двукратным чемпионом России и трёхкратным победителем Суперкубка России в составе команды с берегов Невы.

Также принимал участие в матче национальной сборной России.