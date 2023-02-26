Мирзоян высказался о конкуренции между «Спартаком» и «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян ответил на вопрос о конкуренции между «красно-белыми» и «Зенитом» в РПЛ.

«Мы не можем сейчас говорить о конкуренции. Это футбол! «Зенит» достаточно хорошо укомплектован. Мы просто должны стремиться к тому, чтобы набрать кондиции и мастерство, чтобы могли конкурировать», — приводит слова Мирзояна «Спорт-Экспресс».

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка. «Спартак» идет на второй строчке, отставая от лидера на шесть зачетных балов. Возобновление РПЛ после зимней паузы состоится 3 марта.