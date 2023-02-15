Агент Сафонов назвал самый громкий трансфер РПЛ этой зимой

Известный футбольный агент Алексей Сафонов назвал самый громкий трансфер текущей зимы в РПЛ.

«Самый громкий трансфер в России? Назвал бы Ренана, который перешёл в «Зенит» из «Коринтианса». Уже пишут, что им интересуется «Реал», но встречаться — не значит жениться», - цитирует Сафонова Legalbet.

По слухам, 19-летним зенитовцем интересовались в лондонском «Арсенале» и мадридском «Реале». А недавно молодой бразилец выиграл молодёжную Копу в составе национальной сборной своей родной страны.

Напомним, Ренан появился в «Зените» благодаря сделке петербургского клуба с «Коринтиансом» по обмену форварда Юри Алберто на двух игроков. Второй игрок в рамках сделки – полузащитник Ду Кейрос – присоединится к «Зениту» летом.