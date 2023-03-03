«Пари НН» креативно представил новую форму, созданную вместе с PARI и болельщиками

В весенней части РПЛ «Пари НН» сыграет в новой форме, созданной вместе с PARI и болельщиками.

Дизайн вдохновлен главной достопримечательностью города — стрелкой, разделяющей Волгу и Оку. Именно там расположен стадион команды, а его координаты теперь находятся на груди у футболистов.

Стрельчатые узоры на форме образуют богатырскую кольчугу. А еще одним элементом стиля стала хохлома, символизирующая городские промыслы.

«Пари НН» сыграет в новой форме уже 4 марта в матче против «Зенита».