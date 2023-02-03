Хомуха высказался о положении Бакаева в «Зените»

Главный тренер «Калуги» Дмитрий Хомуха ответил на вопрос, если ли у нападающего Зелимхана Бакаева будущее в «Зените».

«Команда ориентируется на футболистов из Бразилии. Даже игрокам сборной России тяжело конкурировать с бразильцами. Бакаеву нужно собрать волю в кулак и переломить ситуацию в «Зените», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

Специалист заявил, что для победы в конкурентной борьбе нужно прикладывать максимум усилий, Бакаев может скитаться по арендам, но это не принесет результата. Сейчас ему нужно постараться переломить ситуацию, это докажет, что он игрок хорошего уровня, добавил Хомуха.

В сезоне-2022/23 Бакаев провел 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал два ассиста. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2025 года.