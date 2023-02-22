Бывший тренер «Спартака» отреагировал на заявление Мейры о том, что «Зенит» — самый популярный клуб России

Экс-главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слова бывшего защитника «Зенита» Фернанду Мейры, ранее заявившего о том, что клуб из Санкт-Петербурга можно назвать самым популярным в России.

Рианчо считает, что нужно уважать мнение португальца, так как в истории каждого топ-клуба есть свой отрезок времени, когда он выступает успешно. «Зенит», в свою очередь, доминирует в чемпионате России на протяжении последних нескольких лет.

«Конечно, у петербуржцев будет своё время, как и у «Спартака», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и «Рубина». Хотя «Зенит» уже доминирует в российском футболе последние годы и считается одной из сильнейших команд», — приводит слова Рианчо Metaratings.

Напомним, что «Зенит» выиграл четыре последних розыгрыша РПЛ подряд. После 17 туров нынешнего сезона «сине-бело-голубые» уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков.