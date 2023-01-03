Корнаухов считает, что «Зенит» выиграет от ухода Ловрена

Главной новостью минувшего дня в российском футболе стало сообщение о том, что Деян Ловрен, хорватский защитник «Зенита», покидает клуб в направлении «Лиона». Ситуацию прокомментировал Олег Корнаухов, руководитель клубной академии московского ЦСКА. Он считает, что «Зенит» особо ничего не теряет, своевременно избавившись от Ловрена и заработав на этом деньги.

- Я прочитал слова Медведева о том, что предложение, которое получил «Зенит», было шикарным. Ситуация с легионерами сейчас довольно непростая, мы знаем, что любой может покинуть команду без компенсации. Я думаю, что это хороший вариант, - заявил Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».