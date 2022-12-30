Александров прокомментировал переход в «Пари НН»

Российский защитник Виктор Александров прокомментировал полноценный переход в «Пари НН». Его контракт с нижегородским клубом рассчитан на четыре года.

«Очень рад, что могу продолжить играть дома. Это мой родной город, я горжусь тем, что могу выступать за нижегородскую команду», - цитирует игрока пресс-служба «Пари НН»

Напомним, сегодня стало известно, что Виктор Александров полноценно перешёл в нижегородский клуб. До этого он выступал за команду, находясь в аренде.

20-летний Виктор Александров сыграл в текущем сезоне в 15 матчах во всех турнирах и забил в них четыре раза. Стоимость игрока, по версии портала Transfermarkt – 600 тыс. евро.