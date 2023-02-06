Появились новые подробности касаемо будущего этапа карьеры полузащитника Дениса Глушакова.

Дело в том, что 35-летний хавбек находится на турецком сборе «Пари НН» и даже провёл за клуб уже первый контрольный матч. Но как пишет журналист Сергей Ильёв в своём Telegram-канале, ситуация с ним и его контрактом с нижегородцами всё равно остаётся непонятной, так как игрок хотел бы в будущем остаться жить в Москве и не переезжать в Нижний Новгород. Поэтому Глушаков ждёт варианта перейти в московское «Торпедо».

Напомним, этой зимой российский полузащитник официально покинул подмосковные «Химки».