В «Пари НН» исключили трансфер Черышева

Ещё один российский клуб из второй половины турнирной таблицы РПЛ открестился от трансфера Дениса Черышева, которого в последнее время активно сватают в отечественный чемпионат.

«Он нам не по карману. Мы рассматривали его летом и там сыграли деньги. Было бы хорошо иметь такого игрока в нашем клубе, тем более, что он нижегородец», - цитирует Sport24 Игоря Кудряшова, спортивного директора клуба из Нижнего Новгорода.

«Пари НН» в текущем сезоне РПЛ идёт на 12-м месте, в активе команды 19 очков, отрыв от зоны вылета – семь очков, а от зоны стыковых матчей – шесть.

Ранее слухи связывали Дениса Черышева с переходом в «Сочи» или «Торпедо» из Москвы.