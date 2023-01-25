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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов допустил, что Бакаев может вернуться в «Спартак»

25 Января 2023 • 16:05 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о перспективах полузащитника Зелимхана Бакаева в петербургском клубе.

Напомним, что Бакаев перешёл в «Зенит» минувшим летом из «Спартака», однако в текущем сезоне он провёл за «сине-бело-голубых» 20 матчей, в которых забил всего лишь один мяч и отдал две результативные передачи.

По мнению Радимова, 26-летний футболист может вернуться в московский клуб, так как пока не в состоянии выиграть конкуренцию за место в стартовом составе. Однако специалист подчеркнул, что нынешний сезон Бакаеву точно нужно доиграть в «Зените».  

«Бакаев уходил из «Спартака», когда там были Зарема и Федун. А сейчас руководство сменилось, и такой вариант вполне можно рассматривать. Но точно не сейчас. Потому что вряд ли нормальный спортсмен через полгода после перехода в другую команду захочет уйти – надо побороться здесь, а уж дальше смотреть», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Действующий контракт Бакаева с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Владислав Радимов Зелимхан Бакаев
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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