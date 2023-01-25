Радимов допустил, что Бакаев может вернуться в «Спартак»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о перспективах полузащитника Зелимхана Бакаева в петербургском клубе.

Напомним, что Бакаев перешёл в «Зенит» минувшим летом из «Спартака», однако в текущем сезоне он провёл за «сине-бело-голубых» 20 матчей, в которых забил всего лишь один мяч и отдал две результативные передачи.

По мнению Радимова, 26-летний футболист может вернуться в московский клуб, так как пока не в состоянии выиграть конкуренцию за место в стартовом составе. Однако специалист подчеркнул, что нынешний сезон Бакаеву точно нужно доиграть в «Зените».

«Бакаев уходил из «Спартака», когда там были Зарема и Федун. А сейчас руководство сменилось, и такой вариант вполне можно рассматривать. Но точно не сейчас. Потому что вряд ли нормальный спортсмен через полгода после перехода в другую команду захочет уйти – надо побороться здесь, а уж дальше смотреть», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Действующий контракт Бакаева с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 3 миллиона евро.