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Кассьерра назвал своих кумиров детства

24 Января 2023 • 15:20 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра назвал футболистов, игра которых его восхищала в детстве.

25-летний колумбиец выделил экс-нападающих сборной Бразилии Роналдо Роналдиньо.

«С колумбийскими кумирами как‑то не сложилось. Поэтому главными вдохновителями стали Роналдо «Зубастик» и Роналдиньо. Постоянно покупал диски с их матчами, нарезками голов», — цитирует Кассьерру «Матч ТВ».

Кассьерра перешёл в «Зенит» летом прошлого года из «Сочи» за 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне колумбиец провёл в составе «сине-бело-голубых» 20 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Роналдиньо Зенит Матео Кассьерра
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