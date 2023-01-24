Кассьерра назвал своих кумиров детства

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра назвал футболистов, игра которых его восхищала в детстве.

25-летний колумбиец выделил экс-нападающих сборной Бразилии Роналдо Роналдиньо.

«С колумбийскими кумирами как‑то не сложилось. Поэтому главными вдохновителями стали Роналдо «Зубастик» и Роналдиньо. Постоянно покупал диски с их матчами, нарезками голов», — цитирует Кассьерру «Матч ТВ».

Кассьерра перешёл в «Зенит» летом прошлого года из «Сочи» за 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне колумбиец провёл в составе «сине-бело-голубых» 20 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.