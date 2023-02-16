Радченко оценил важность матча сборной России против команды Ирана

Бывший зенитовец Дмитрий Радченко поделился мыслями о товарищеском матче сборной России против сборной Ирана, который планируется на 22-23 марта.

«Полагаю, это будет очень интересный матч, такие игры нашей сборной нужны. К тому же, уровень игроков сборной Ирана повыше будет, чем у наших предыдущих соперников», - цитирует Радченко «Чемпионат».

Напомним, что в 2022 году по политическим причинам сборная России сыграла лишь три товарищеских матча. Соперниками выступили сборные среднеазиатских стран – Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Победить удалось в матче против команды Кыргызстана (2:1), два остальных матча завершились нулевыми ничьими.

На чемпионате мира в Катаре сборная Ирана заняла третье место в группе В, набрав три очка.