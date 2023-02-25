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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Никитин: «Россияне не хотят ехать в условный чемпионат Сербии»

25 Февраля 2023 • 01:22 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Бывший защитник «Амкара», «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин, который этой зимой перешёл в боснийский клуб «Тузла Сити», назвал одну из проблем российских игроков, мешающую им переехать в европейский чемпионат. Пусть и не самый сильный, каким является, например, чемпионат Боснии и Герцеговины.

«Если они играют в ЦСКА, «Локомотиве», «Зените» или «Спартаке», им есть, что терять, когда они не переезжают в какой-то из топ-5 чемпионатов Европы. Они на хорошем счету, живут в прекрасном городе. Им нет смысла уезжать в условный чемпионат Сербии», - рассказал Никитин Sports.ru.

Сам 31-летний игрок заявил, что пошёл на переезд вынужденно, однако нисколько не жалеет о своём выборе, ведь он сможет пожить в другой стране и выучить новый язык.

«Это лучше, чем я отправился бы в какой-то из клубов Первой лиги», - добавил защитник.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Никитин Тузла Сити
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