Никитин: «Россияне не хотят ехать в условный чемпионат Сербии»

Бывший защитник «Амкара», «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин, который этой зимой перешёл в боснийский клуб «Тузла Сити», назвал одну из проблем российских игроков, мешающую им переехать в европейский чемпионат. Пусть и не самый сильный, каким является, например, чемпионат Боснии и Герцеговины.

«Если они играют в ЦСКА, «Локомотиве», «Зените» или «Спартаке», им есть, что терять, когда они не переезжают в какой-то из топ-5 чемпионатов Европы. Они на хорошем счету, живут в прекрасном городе. Им нет смысла уезжать в условный чемпионат Сербии», - рассказал Никитин Sports.ru.

Сам 31-летний игрок заявил, что пошёл на переезд вынужденно, однако нисколько не жалеет о своём выборе, ведь он сможет пожить в другой стране и выучить новый язык.

«Это лучше, чем я отправился бы в какой-то из клубов Первой лиги», - добавил защитник.