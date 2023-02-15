Воспользовался ситуацией: За какие заслуги Абаскаль получил новый контракт от «Спартака»

В понедельник «Спартак» объявил о продлении трудового договора с Гильермо Абаскалем. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом решении.

«Спартак» в понедельник объявил о продлении трудового договора с Гильермо Абаскалем, который возглавил команду лишь прошлым летом. Срок соглашения, как изначально и сообщало сетевое издание «Евро-Фубол.Ру», увеличился на один год – до лета 2025 года. При этом зарплата испанца, согласно данным медиа, подскочила в два раза – с 750 тысяч евро до 1,5 миллиона. Кроме того, в текст договора внесена неустойка за его разрыв по инициативе самого Абаскаля.

Откровенно говоря, решение со стороны «Спартака» выглядит крайне поспешным. Команда действительно выглядела здорово в первой части сезона и серьёзно преобразилась. Однако это слишком короткий период для того, чтобы делать далеко идущие выводы. Сейчас от работы Абаскаля восторг, но что будет, если «красно-белые» весной быстро вылетят из Кубка России и останутся вне тройки в чемпионате? При этом такой результат не выглядит чем-то невероятным.

Судя по всему, Абаскаль и его агенты грамотно воспользовались внешними факторами, чтобы увеличить зарплату. Ранее появились слухи, что тренер летом может уехать работать на родину и чуть ли не в «Севилью». Откровенно говоря, в это верится с трудом. Та же «Севилья» ставит перед собой довольно амбициозные задачи, чтобы приглашать тренера, у которого пока нет истории успеха. Абаскаль – это не Доменико Тедеско и не Руй Витория, у которых была определённая репутация и узнаваемость до работы в России. Скорее испанца правильнее сравнивать с Паоло Ваноли, который после «Спартака» нашёл работу лишь в Серии В. При этом итальянец всё же успел выиграть трофей с «красно-белыми».

Хотя, конечно, нельзя отрицать вероятность, что летом Абаскаль может получить какое-то предложение от иностранных клубов. Но едва ли это будет «Севилья», и едва ли это вообще будет какой-то клуб из большого чемпионата.

Однако даже такие новости сподвигли «Спартак» на переговоры с Абаскалем о новом контракте, чтобы удержать испанца. Для клуба очередная смена тренера была бы ударом. Испанец уже работает в «Спартаке» дольше, чем два его предшественника, и вряд ли клуб хочет вновь заниматься поисками наставника. Помимо гипотетического интереса со стороны другого клуба, Абаскаль мог уповать на нынешнюю ситуацию, в которой находится российский футбол, как на ещё один фактор необходимости улучшить условия контракта.

«Спартак» перестраховался. Наверное, кто-то может грубо сказать, что Абаскаль «развёл» клуб. Однако не хочется выставлять испанца в отрицательном свете. В конце концов это нормальная практика, когда хороший сотрудник просит у работодателя повысить ему зарплату за успешный труд. И нет ничего плохого в том, чтобы воспользоваться ситуацией. В целом Абаскаль получил своё, как и хотел, а «Спартак» посчитал это разумным в текущей ситуации.

После продления контракта всё же остаётся несколько вопросов. Первый заключается в том, а точно ли Абаскаль летом не уйдёт? В «Севилью» его вряд ли позовут, как и вообще в Примеру. Однако не захочет ли испанец возглавить клуб, участвующий в еврокубках, к примеру, из той же Швейцарии, где он уже работал?

Второй вопрос – что ждёт теперь Пола Эшуорта? Внешне незаметно, что у англичанина сложились рабочие отношения с Абаскалем. Продление контракта – это очевидное усиление позиций тренера. Учитывая, что как минимум один трансфер зимой случился по желанию наставника (Тавареш), в то время как кандидат Эшуорта (Максимович) до Москвы не доехал, есть подозрение, что будущее спортивного директора в «Спартаке» может быть недолгим.

Ну и главный вопрос заключается, конечно, в том, как Абаскаль дальше продолжит руководить командой. Повлияет на него это или нет? В общем, пристально следим за «Спартаком» во второй части сезона.

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Роман Андреев