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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Никита Чернов: Пиняев не нужен «Спартаку»

01 Марта 2023 • 15:39 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 14:00

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о возможном переходе нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в стан «красно-белых». Ранее оба футболиста защищали цвета «Крыльев Советов».

«Не пытался ли уговорить Пиняева перейти в «Спартак»? У нас есть Зиньковский, зачем нам Пиняев? Пока не надо (улыбается)», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

Напомним, 18-летний Пиняев перебрался в «Локомотив» из «Крыльев Советов» текущей зимой. В этом сезоне на счету нападающего четыре забитых мяча и три результативные передачи в 17 матчах с учетом всех турниров. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Никита Чернов Антон Зиньковский Сергей Пиняев
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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