Никита Чернов: Пиняев не нужен «Спартаку»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о возможном переходе нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в стан «красно-белых». Ранее оба футболиста защищали цвета «Крыльев Советов».

«Не пытался ли уговорить Пиняева перейти в «Спартак»? У нас есть Зиньковский, зачем нам Пиняев? Пока не надо (улыбается)», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

Напомним, 18-летний Пиняев перебрался в «Локомотив» из «Крыльев Советов» текущей зимой. В этом сезоне на счету нападающего четыре забитых мяча и три результативные передачи в 17 матчах с учетом всех турниров. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 3,5 миллиона евро.