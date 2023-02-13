Кавазашвили поддерживает продление контракта Абаскаля со «Спартаком»

Бывший футболист столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном продлении контракта с Гильермо Абаскалем.

«Думаю, что это очень правильное решение со стороны «Лукойла» — продлить контракт с таким тренером, как Абаскаль. Сейчас команда под его руководством показывает зрелищный, атакующий футбол. За игрой команды приятно наблюдать», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью изданию «РБ Спорт». Главным качеством испанского специалиста Кавазашвили считает доверие воспитанникам «красно-белых», отметив, что такого тренера нужно сохранять в «Спартаке».

Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавил московский клуб перед началом нынешнего сезона. Его подопечные идут на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиге, уступая петербургскому «Зениту» на шесть очков.