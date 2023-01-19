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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов поддержал идею организовать ретро-матч между «Спартаком» и «Реалом»

19 Января 2023 • 13:31 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
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Через 7 ч. 39 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов поддержал идею проведения товарищеского матча между ветеранами московского клуба и мадридского «Реала».

Ранее сообщалось, что эта игра может состояться летом текущего года в память о бывшем игроке «Спартака» Илье Цымбаларе. Ожидается, что в предстоящем матче примут участие футболисты, выходившие на поле в 1998 году, когда «красно-белые» обыграли «сливочных» со счётом 2:1 в Лиге чемпионов.  

«О матче ветеранов «Спартака» с «Реалом» ничего не слышал. Но если есть желание его организовать, то я только поддерживаю — это хорошее дело почтить память Ильи такой игрой», — приводит слова Гаврилова «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Спартак Москва Илья Цымбаларь Юрий Гаврилов
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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