Гаврилов поддержал идею организовать ретро-матч между «Спартаком» и «Реалом»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов поддержал идею проведения товарищеского матча между ветеранами московского клуба и мадридского «Реала».

Ранее сообщалось, что эта игра может состояться летом текущего года в память о бывшем игроке «Спартака» Илье Цымбаларе. Ожидается, что в предстоящем матче примут участие футболисты, выходившие на поле в 1998 году, когда «красно-белые» обыграли «сливочных» со счётом 2:1 в Лиге чемпионов.

«О матче ветеранов «Спартака» с «Реалом» ничего не слышал. Но если есть желание его организовать, то я только поддерживаю — это хорошее дело почтить память Ильи такой игрой», — приводит слова Гаврилова «Матч ТВ».