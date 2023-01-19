Модрич и Бензема останутся в «Реале», если захотят

Ветераны мадридского «Реала» Лука Модрич и Карим Бензема сами будут решать, оставаться ли им в клубе. По информации от Marca, если футболисты захотят, они получат от руководства новый контракт сроком на один год.

По сведениям источника, руководители «Реала» пришли к выводу, что Модрич и Бензема своим вкладом в историю клуба заслужили право сами выбирать своё будущее. Ожидается, что оба игрока продолжат выступать за «королевский клуб» в следующем сезоне.

Тони Кроос, в свою очередь, может покинуть «Реал» на правах свободного агента. Вероятно, немец вовсе завершит профессиональную карьеру.