«Реал» сохранит Модрича до 2024 года

Руководство мадридского «Реала» намерено продолжить сотрудничество с полузащитником Лукой Модричем минимум до 2024 года.

Хорват уже отверг предложения, поступившие из США и Саудовской Аравии, и в «Реале» твёрдо решили продлить с 37-летним хавбеком соглашение ещё на один год, докладывает Cadena SER. Сам футболист, как считается, положительно относится к перспективе продолжить выступления в клубе.

Действующий договор Луки Модрича истекает по окончании нынешнего сезона. В активе ветерана пять забитых мячей и две голевые передачи в 22 поединках за команду Карло Анчелотти в текущей кампании.