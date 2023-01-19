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«Реал» сохранит Модрича до 2024 года

19 Января 2023 • 20:23 Комментировать
Вильярреал
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Реал Мадрид
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Через 2 ч. 19 мин.

Руководство мадридского «Реала» намерено продолжить сотрудничество с полузащитником Лукой Модричем минимум до 2024 года.

Хорват уже отверг предложения, поступившие из США и Саудовской Аравии, и в «Реале» твёрдо решили продлить с 37-летним хавбеком соглашение ещё на один год, докладывает Cadena SER. Сам футболист, как считается, положительно относится к перспективе продолжить выступления в клубе.

Действующий договор Луки Модрича истекает по окончании нынешнего сезона. В активе ветерана пять забитых мячей и две голевые передачи в 22 поединках за команду Карло Анчелотти в текущей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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