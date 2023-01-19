Лунин удивлён решением Анчелотти поставить Куртуа в основу на матч с «Вильярреалом»

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин ожидал выйти в стартовом составе в матче ⅛ финала Кубка Испании против «Вильярреала», который состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. Тем не менее, главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти вчера на пресс-конференции сообщил, что в основе выйдет первый номер команды Тибо Куртуа.

Лунин ранее привык играть в основе «Реала» в матчах Кубка Испании, поэтому украинец был удивлён решением тренера не включать его в стартовой состав.

Напомним, несколько дней назад «Реал» уступил «Вильярреалу» на выезде со счётом 1:2. Из-за этого «сливочные» отстают от лидирующей «Барселоны» в чемпионате на три очка.