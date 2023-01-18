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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» может никого не купить в атаку, даже если уйдут Азар и Мариано Диас

18 Января 2023 • 12:23 Комментировать
Вильярреал
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Реал Мадрид
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19.01 23:00

Мадридский «Реал» может не купить никого в атаку в летнее трансферное окно. Не исключено, что на ситуацию даже не повлияет потенциальный уход Мариано Диаса и Эдена Азара. Об этом сообщает издание Diario AS.

В связи с этим, желание руководства сохранить в составе полузащитника Марко Асенсио становится всё больше. Если испанец уйдёт, «королевский клуб» будет вынужден выйти на трансферный рынок. Напомним, что контракт Асенсио истекает в конце сезона, поэтому летом он может уйти на правах свободного агента.

Ранее появились слухи, что «Реал» может активизировать попытки запоулчить Килиана Мбаппе из «ПСЖ». Ещё неизвестно, захочет ли француз покидать свою команду следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар Марко Асенсио Мариано Диас трансферы футбола - лето 2023
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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