Гарначо интересен «Реалу» и «Ювентусу»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо интересен ещё двум европейским грандам. По информации от журналиста Мигеля Дилэйни, за ситуацией с контрактом аргентинца следят мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

Соглашение Гарначо с «красными дьяволами» истекает в конце следующего сезона. «Манчестер Юнайтед» сейчас активно работает над тем, чтобы поскорее продлить контракт с Алехандро.

Гарначо в нынешнем сезоне получает больше игровой практики под руководством Эрика тен Хага. На счету аргентинца один гол и две результативные передачи в Английской премьер-лиге.