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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гарначо интересен «Реалу» и «Ювентусу»

17 Января 2023 • 14:52 Комментировать
Кристал Пэлас
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Манчестер Юнайтед
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18.01 23:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо интересен ещё двум европейским грандам. По информации от журналиста Мигеля Дилэйни, за ситуацией с контрактом аргентинца следят мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

Соглашение Гарначо с «красными дьяволами» истекает в конце следующего сезона. «Манчестер Юнайтед» сейчас активно работает над тем, чтобы поскорее продлить контракт с Алехандро.

Гарначо в нынешнем сезоне получает больше игровой практики под руководством Эрика тен Хага. На счету аргентинца один гол и две результативные передачи в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо трансферы футбола - лето 2023
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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