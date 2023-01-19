​«Реал» огласил состав на кубковую игру с «Вильярреалом»

В четверг вечером «Реал» проведёт гостевой матч против «Вильярреала» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Наставник мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Куртуа, Начо, Милитао, Рюдигер, Менди, Камавинга, Кроос, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго, Бензема.

Матч «Вильярреал» - «Реал» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

Всего лишь 12 дней назад «Вильярреал» принимал «Реал» в чемпионате Испании и смог победить – 2:1. Теперь команда Карло Анчелотти постарается взять реванш.