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Кубок Испании

​«Реал» огласил состав на кубковую игру с «Вильярреалом»

19 Января 2023 • 21:47 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
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Через 0 ч. 39 мин.

В четверг вечером «Реал» проведёт гостевой матч против «Вильярреала» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Наставник мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Куртуа, Начо, Милитао, Рюдигер, Менди, Камавинга, Кроос, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго, Бензема.

Матч «Вильярреал» - «Реал» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

Всего лишь 12 дней назад «Вильярреал» принимал «Реал» в чемпионате Испании и смог победить – 2:1. Теперь команда Карло Анчелотти постарается взять реванш.

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Реал Мадрид
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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