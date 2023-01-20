Себальос прокомментировал победу «Реала» над «Вильярреалом» в Кубке Испании

Полузащитник «Реал Мадрида» Дани Себальос стал главным героем встречи 1/8 финала Кубка Испании против «Вильярреала», который мадридская команда выиграла со счётом 3:2.

Себальос отдал результативную передачу на партнёра и забил победный гол.

Испанец прокомментировал успех команды.

«Команде удалось выстоять и переломить ход встречи. В последних матчах нам не удавалось доминировать на поле, но мы очень этого хотим. Сейчас у нас тяжёлый график, многие игроки вернулись с чемпионата мира, но мы хотим добиться больших высот. В этой футболке нужно максимально использовать каждую минуту, что вы находитесь на поле», — передаёт речь Себальоса испанское издание Marca.

Соперник «Реала» по 1/4 финала определится после жеребьёвки, которая пройдёт 20 января.