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Кубок Испании

Себальос прокомментировал победу «Реала» над «Вильярреалом» в Кубке Испании

20 Января 2023 • 08:17 Комментировать
Вильярреал
2:3
Реал Мадрид
окончен

Полузащитник «Реал Мадрида» Дани Себальос стал главным героем встречи 1/8 финала Кубка Испании против «Вильярреала», который мадридская команда выиграла со счётом 3:2.

Себальос отдал результативную передачу на партнёра и забил победный гол.

Испанец прокомментировал успех команды.

«Команде удалось выстоять и переломить ход встречи. В последних матчах нам не удавалось доминировать на поле, но мы очень этого хотим. Сейчас у нас тяжёлый график, многие игроки вернулись с чемпионата мира, но мы хотим добиться больших высот. В этой футболке нужно максимально использовать каждую минуту, что вы находитесь на поле», — передаёт речь Себальоса испанское издание Marca.

Соперник «Реала» по 1/4 финала определится после жеребьёвки, которая пройдёт 20 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вильярреал Дани Себальос
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