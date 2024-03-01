Симеоне: «Нам не везло»

Мадридский «Атлетико» с треском вылетел из Кубка Испании, в полуфинале турнира клуб дважды проиграл «Атлетику» - сперва 0:1 дома, а затем 0:3 в гостях. Второе поражение, в Бильбао, прокомментировал наставник клуба Диего Симеоне.

- Мы неплохо начали матч, у нас были шансы сгенерировать хотя бы один гол. Но соперник проявил больше энтузиазма и воли к победе, а нам, к тому же, не везло. Даже при счете 0:3 у нас были шансы на гол и возможное возвращение в игру, но Сауль и Рикельме упускали выгодные шансы, - цитирует слова Симеоне клубный сайт «Атлетико».

В последний раз «Атлетико» побеждал в Кубке Испании в 2013 году.