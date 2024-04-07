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Кубок Испании

​«Атлетик» взял Кубок Короля, переиграв в серии пенальти «Мальорку»

07 Апреля 2024 • 01:50 Комментировать (1)
Атлетик Б
1:1
Мальорка

Развязка Кубка Короля пришлась на серию пенальти - «Мальорка», несмотря на то, что первой открыла счёт в основное время, не удержала преимущество и промазала два пенальти в послематчевой серии.

Уже на 21-й минуте Дани Родригес метров с 14 аккуратно уложил снаряд под правую штангу, но в начале второй половины игры баски усилиями Сансета счёт сравняли. В послематчевой серии пенальти «Атлетик» забил все четыре пенальти, а вот «Мальорка» дрогнула, несмотря на то, что явно желала эту серию.

Таким образом, «Атлетик» впервые после 1984 года выиграл Кубок Испании.

Протокол игры  
Атлетик Б1:1Мальорка
  21'Родригес Даниэль I (0:1)
(1:1) Сансет Ойян50'  
(2:2) Гарсия Рауль121'  
(3:2) Муньяин Икер121'  
  121'Мурики Ведат (1:2)
(4:2) Весга Микель121'  
(5:3) Беренгер Алекс121'  
  121'Санчес Антонио (4:3)
Агирреcабала ХуленДе Маркос ОскарВивиан ДаниэльПаредес Айтор  27'Юри Берчиче 105' (Лекуе Иньиго ( 105') Прадос Беньят 46' (Весга Микель ( 46') Руис Иньиго 80' (Гомес Унаи ( 80') Уильямс Иньяки 91' (Беренгер Алекс ( 91') Сансет Ойян 91' (Муньяин Икер ( 91') Уильямс НикоГурусета Горка 91' (Гарсия Рауль ( 91')
Запасные: Гарсия ИманолЭррера АндерВильялибре АсьерУнай СимонГарсия Дани
Грейф ДоминикВальент Мартин 91' (Маффео Пабло ( 91') Раильо АнтониоКопете Хосе 105' (Настасич Матия ( 105') Гонсалес ДжованниРодригес Даниэль I 74' (Радоньич Неманья ( 74'  119') Саму КоштаДардер Серхи 62' (Ману Морланес ( 62') Лато Тони 111' (Ван дер Хейден Сибе ( 111') Мурики Ведат  90'Ларин Кайл 62' (Санчес Антонио ( 62')
Запасные: Коста ХаумеРайкович ПредрагПратс АбдонМаскарель ОмарКуэльяр Иван
06 апреля. Стадион "Олимпийский стадион (Севилья)" (Севилья).

 

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Комментарии (1) Все комментарии
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Bartimeus
07 Апреля 2024 в 02:01
Футболист Мальорки так радовался, когда раздался свисток на серию пенальти. В итоге не справились с нервами, а баски не смазали ни разу.
Матч канеш так себе, много борьбы с минимум моментов, не люблю такое. Инициативой баски владели, создавали постоянное напряжение, но опасного что-то создать не смогли. Один момент в доп времени при тотальном владении, такое себе, но тем не менее взяли кубок заслуженно. Больше старались.
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