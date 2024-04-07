​«Атлетик» взял Кубок Короля, переиграв в серии пенальти «Мальорку»

Развязка Кубка Короля пришлась на серию пенальти - «Мальорка», несмотря на то, что первой открыла счёт в основное время, не удержала преимущество и промазала два пенальти в послематчевой серии.
Уже на 21-й минуте Дани Родригес метров с 14 аккуратно уложил снаряд под правую штангу, но в начале второй половины игры баски усилиями Сансета счёт сравняли. В послематчевой серии пенальти «Атлетик» забил все четыре пенальти, а вот «Мальорка» дрогнула, несмотря на то, что явно желала эту серию.
Таким образом, «Атлетик» впервые после 1984 года выиграл Кубок Испании.
Протокол игры
|21'Родригес Даниэль I (0:1)
|(1:1) Сансет Ойян50'
|(2:2) Гарсия Рауль121'
|(3:2) Муньяин Икер121'
|121'Мурики Ведат (1:2)
|(4:2) Весга Микель121'
|(5:3) Беренгер Алекс121'
|121'Санчес Антонио (4:3)
Агирреcабала Хулен•Де Маркос Оскар•Вивиан Даниэль•Паредес Айтор• 27'Юри Берчиче105' (Лекуе Иньиго (105') •Прадос Беньят46' (Весга Микель (46') •Руис Иньиго80' (Гомес Унаи (80') •Уильямс Иньяки91' (Беренгер Алекс (91') •Сансет Ойян91' (Муньяин Икер (91') •Уильямс Нико•Гурусета Горка91' (Гарсия Рауль (91')
Грейф Доминик•Вальент Мартин91' (Маффео Пабло (91') •Раильо Антонио•Копете Хосе105' (Настасич Матия (105') •Гонсалес Джованни•Родригес Даниэль I74' (Радоньич Неманья (74') • 119'Саму Кошта•Дардер Серхи62' (Ману Морланес (62') •Лато Тони111' (Ван дер Хейден Сибе (111') •Мурики Ведат• 90'Ларин Кайл62' (Санчес Антонио (62')
06 апреля. Стадион "Олимпийский стадион (Севилья)" (Севилья).
Матч канеш так себе, много борьбы с минимум моментов, не люблю такое. Инициативой баски владели, создавали постоянное напряжение, но опасного что-то создать не смогли. Один момент в доп времени при тотальном владении, такое себе, но тем не менее взяли кубок заслуженно. Больше старались.
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