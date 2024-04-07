​«Атлетик» взял Кубок Короля, переиграв в серии пенальти «Мальорку»

Развязка Кубка Короля пришлась на серию пенальти - «Мальорка», несмотря на то, что первой открыла счёт в основное время, не удержала преимущество и промазала два пенальти в послематчевой серии.

Уже на 21-й минуте Дани Родригес метров с 14 аккуратно уложил снаряд под правую штангу, но в начале второй половины игры баски усилиями Сансета счёт сравняли. В послематчевой серии пенальти «Атлетик» забил все четыре пенальти, а вот «Мальорка» дрогнула, несмотря на то, что явно желала эту серию.

Таким образом, «Атлетик» впервые после 1984 года выиграл Кубок Испании.