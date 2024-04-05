«Атлетик» обратился к своим фанатам перед финалом Кубка Испании

«Атлетик» из Бильбао, один из самых самобытных клубов испанской Примеры обратился к своим болельщикам на официальном портале команды с просьбой не освистывать гимн Испании. Связано это обращение с грядущим финалом Кубка Короля, в который пробился баскский клуб. Состоится он в субботу, 6 апреля.

«Клуб просит вас воздерживаться от действий, которые могут быть расценены как неуважение, включая момент исполнения гимна. Уважение — один из основополагающих принципов нашего клуба», - говорится на сайте команды.

Напомним, что противостоять «Атлетику» в главном матче будет сенсационно вышедшая в финал «Мальорка». Островитяне в серии пенальти оказались сильнее «Реал Сосьедада», лишив футбольный мир баскского противостояния в финале Кубка.