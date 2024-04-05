Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

«Атлетик» обратился к своим фанатам перед финалом Кубка Испании

05 Апреля 2024 • 23:05 Комментировать
Атлетик Б
...
Мальорка
1 1.63 X 3.65 2 6.00
Через 23 ч. 42 мин.

«Атлетик» из Бильбао, один из самых самобытных клубов испанской Примеры обратился к своим болельщикам на официальном портале команды с просьбой не освистывать гимн Испании. Связано это обращение с грядущим финалом Кубка Короля, в который пробился баскский клуб. Состоится он в субботу, 6 апреля.

«Клуб просит вас воздерживаться от действий, которые могут быть расценены как неуважение, включая момент исполнения гимна. Уважение — один из основополагающих принципов нашего клуба», - говорится на сайте команды.

Напомним, что противостоять «Атлетику» в главном матче будет сенсационно вышедшая в финал «Мальорка». Островитяне в серии пенальти оказались сильнее «Реал Сосьедада», лишив футбольный мир баскского противостояния в финале Кубка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао

Новости по матчу

Сегодня, 05 Апреля
22:01
Ставка и прогноз на матч Атлетик — Мальорка Кубка Испании — 6 апреля 2024
21:27
Прогноз и ставка на точный счёт матча Атлетик — Мальорка Кубка Испании — 6 апреля 2024
20:49
Актуальная ставка и прогноз на матч Атлетик — Мальорка Кубка Испании — 6 апреля 2024
16:35
Ставка и прогноз на матч Атлетик — Мальорка Кубка Испании — 6 апреля 2024
12:03
Ямаль назвал трёх лучших молодых игроков Европы
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АТЛЕТИК Б МАЛЬОРКА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду написал три слова после победы 8:0 Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов «Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанна «игроком уровня Второй лиги» Хаби Алонсо отреагировал на поражение «Баварии» против «Боруссии» Дортмунд «Бавария» решила, кто заменит Тухеля «Барселона» хочет перехватить трансферную цель «Реала» В «Манчестер Юнайтед» приняли важное решение по тен Хагу Хави выдвинул требование «Барселоне» Роналду повторил достижение 13-летней давности
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» «Ювентус» может уволить Аллегри
Спортивные новости
«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счёт в серии Станислав Поздняков – о российских теннисистах на ОИ в нейтральном статусе: «Команда иноагентов» Андрей Шестаков: «Можно найти что-то общее между профессией комментатора и музыканта» Андрей Шестаков рассказал, чего не хватило СКА в серии с «Автомобилистом» Андрей Шестаков: «Я расстроился из-за вылета СКА из плей-офф КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
06.04.24 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Мальорка Мальорка
1.80 3.65 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Апреля
23:05 · Испания. Кубок
«Атлетик» обратился к своим фанатам перед финалом Кубка Испании
01 Марта
12:00 · Испания. Кубок
Коке извинился за провал «Атлетико»
03:39 · Испания. Кубок
Симеоне: «Нам не везло»
02:23 · Испания. Кубок
​Продлилась печальная кубковая серия «Атлетико» - они снова не отыгрались после домашнего поражения
01:37 · Испания. Кубок
«Атлетик» повторно обыграл «Атлетико» в полуфинале Кубка короля 4
29 Февраля
22:53 · Испания. Кубок
«Атлетик» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 3
16:39 · Испания. Кубок
​Уткин дал прогноз на матч «Атлетик» - «Атлетико» в Кубке Испании
09:05 · Испания. Кубок
Гризманн не поможет «Атлетико»
28 Февраля
09:38 · Испания. Кубок
Оярсабаль высказался о вылете «Реал Сосьедада» из Кубка Испании
08:42 · Испания. Кубок
Тренер «Реал Сосьедада»: «Сейчас нам больно»
02:22 · Испания. Кубок
«Мальорка» по пенальти прошла «Реал Сосьедад» в полуфинале Кубка Испании 3
27 Февраля
22:31 · Россия. Премьер-лига
Захарян начнёт матч «Реал Сосьедада» против «Мальорки» в стартовом составе
11:44 · Испания. Кубок
Титов дал прогноз на матч «Реал Сосьедад» - «Мальорка»
26 Февраля
16:22 · Испания. Кубок
Захарян — в заявке «Реал Сосьедада» на кубковый матч с «Мальоркой»
11:52 · Испания. Кубок
В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна
Все новости
Рекомендуем