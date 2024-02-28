Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

«Мальорка» по пенальти прошла «Реал Сосьедад» в полуфинале Кубка Испании

28 Февраля 2024 • 02:22 Комментировать
Реал Сосьедад
1:1
Мальорка

«Реал Сосьедад» принимал «Мальорку» в третьем за февраль очном матче. Кубковое противостояние, как и в прошлый раз, получилось ничейным и затянулось за регламентированные 90 минут. Первый тайм получился пристрелочным. На 45-й минуте пенальти за игру рукой, Браис Мендес пробил низом и по центру, а вратарь парировал ногой. Сразу после перерыва Хауме Коста прорвался по левому краю и прострелил, а Джованни Гонсалес открыл счет. На 63-й минуте был заменен Арсен Захарян. Мендес исправился в середине второго тайма, отдав результативный пас на Микеля Оярсабаля - 1:1.

В овертайме Саму Кошта вместо голкипера блокировал пару опасных ударов. Судьбу победителя решила серия пенальти, где победили гости - 5:4.

Протокол игры  
Реал Сосьедад

1:1

(пен. 4:5)

Мальорка
  50'Гонсалес Джованни (0:1)
(1:1) Оярсабаль Микель71'  
Ремиро АлехандроТраоре АмариСубельдия ИгорЛе Норман Робен  113'Галан Хави 91' (Тирни Киран ( 91') Браис Мендес 80' (Туррьентес Беньят ( 80') Субименди МартинМерино Микель 105' (Оласагасти Хон ( 105') Кубо Такефуса 104' (Умар Садик ( 104') Андре Силва 46' (Бекер Шеральдо ( 46') Захарян Арсен 63' (Оярсабаль Микель ( 63')
Запасные: Урко ГонсалесАрамбуру ДжонМарреро УнаиМагунаселая ХонПачеко Хон
Грейф ДоминикВальент МартинРаильо АнтониоКопете Хосе  21'Гонсалес ДжованниКоста Хауме  88' 99' (Лато Тони ( 99') Санчес Антонио 72' (Ману Морланес ( 72') Саму Кошта 106' (Радоньич Неманья ( 106') Родригес Даниэль I 99' (Дардер Серхи ( 99') Пратс Абдон 62' (Мурики Ведат ( 62'  105') Ларин Кайл 106' (Маскарель Омар ( 106')
Запасные: Райкович ПредрагВидаль НачоНастасич МатияЛьябрес ХавьерКуэльяр Иван
27 февраля. Стадион "Реале Арена".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Реал Сосьедад

Новости по матчу

27 Февраля
22:31
Захарян начнёт матч «Реал Сосьедада» против «Мальорки» в стартовом составе
12:26
Актуальная ставка и прогноз на матч Реал Сосьедад — Мальорка Кубка Испании — 27 февраля 2024
26 Февраля
22:30
Ставка и прогноз на точный счёт матча Реал Сосьедад — Мальорка Кубка Испании — 27 февраля 2024
18:19
Ставка и прогноз на матч Реал Сосьедад — Мальорка Кубка Испании — 27 февраля 2024
16:22
Захарян — в заявке «Реал Сосьедада» на кубковый матч с «Мальоркой»
11:52
В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна
25 Февраля
17:17
Захарян готов сыграть в полуфинале Кубка Испании 1
15:07
Рианчо считает, что в Испании Захаряну позволят раскрыться
11:21
Черышев: «Захаряну нужно больше времени, чтобы привыкнуть к скоростям в «Реал Сосьедаде»
21 Февраля
17:14
Терёхин — о Захаряне: Ничего страшного, если он уйдёт в аренду в любой европейский чемпионат
19 Февраля
14:45
В «Реал Сосьедаде» оценили игру Захаряна
07 Февраля
09:49
Аршавин считает, что «Реал Сосьедад» выйдет в финал Кубка Испании
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера ​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» готов продать де Брёйне - озвучена сумма Гвардиола и Артета продвигают громкое нововведение в АПЛ «Ливерпуль» может заменить Салаха экс-футболистом «Реала» ​«Реал» работает над двумя громкими трансферами «Барселона» приняла важное решение по Ямалю Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом» Де Хеа и Нойер дали ответ клубу Роналду ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» придумал жёсткие меры для звёзд
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» «Реал» лишился 27 голов из-за VAR ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти»
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Мальорка Мальорка
1
1
14.00 1.03 59.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Февраля
02:22 · Испания. Кубок
«Мальорка» по пенальти прошла «Реал Сосьедад» в полуфинале Кубка Испании
27 Февраля
22:31 · Россия. Премьер-лига
Захарян начнёт матч «Реал Сосьедада» против «Мальорки» в стартовом составе
11:44 · Испания. Кубок
Титов дал прогноз на матч «Реал Сосьедад» - «Мальорка»
26 Февраля
16:22 · Испания. Кубок
Захарян — в заявке «Реал Сосьедада» на кубковый матч с «Мальоркой»
11:52 · Испания. Кубок
В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна
25 Февраля
17:17 · Испания. Кубок
Захарян готов сыграть в полуфинале Кубка Испании 1
10:52 · Испания. Ла Лига
Де Пауль — о матче с «Альмерией»: «У нас нет времени расстраиваться»
08 Февраля
08:40 · Испания. Кубок
Симеоне - о поражении «Атлетико»: «Не нужно переживать»
01:31 · Испания. Кубок
«Атлетик» выиграл кубковый матч на поле «Атлетико»
07 Февраля
23:00 · Испания. Кубок
«Атлетико» - «Атлетик»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
22:46 · Испания. Кубок
Депай и Гризманн – в старте «Атлетико» на кубковый матч с «Атлетиком»
09:49 · Испания. Кубок
Аршавин считает, что «Реал Сосьедад» выйдет в финал Кубка Испании
00:57 · Испания. Кубок
«Мальорка» и «Реал Сосьедад» ничего не забили, упустив ряд моментов
06 Февраля
22:03 · Испания. Кубок
​Захарян не попал в основной состав «Реал Сосьедада» на кубковый полуфинал 1
05 Февраля
18:59 · Испания. Кубок
​Захарян восстановился
Все новости
Рекомендуем