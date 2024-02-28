«Мальорка» по пенальти прошла «Реал Сосьедад» в полуфинале Кубка Испании

«Реал Сосьедад» принимал «Мальорку» в третьем за февраль очном матче. Кубковое противостояние, как и в прошлый раз, получилось ничейным и затянулось за регламентированные 90 минут. Первый тайм получился пристрелочным. На 45-й минуте пенальти за игру рукой, Браис Мендес пробил низом и по центру, а вратарь парировал ногой. Сразу после перерыва Хауме Коста прорвался по левому краю и прострелил, а Джованни Гонсалес открыл счет. На 63-й минуте был заменен Арсен Захарян. Мендес исправился в середине второго тайма, отдав результативный пас на Микеля Оярсабаля - 1:1.

В овертайме Саму Кошта вместо голкипера блокировал пару опасных ударов. Судьбу победителя решила серия пенальти, где победили гости - 5:4.