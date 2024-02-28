«Мальорка» по пенальти прошла «Реал Сосьедад» в полуфинале Кубка Испании

«Реал Сосьедад» принимал «Мальорку» в третьем за февраль очном матче. Кубковое противостояние, как и в прошлый раз, получилось ничейным и затянулось за регламентированные 90 минут. Первый тайм получился пристрелочным. На 45-й минуте пенальти за игру рукой, Браис Мендес пробил низом и по центру, а вратарь парировал ногой. Сразу после перерыва Хауме Коста прорвался по левому краю и прострелил, а Джованни Гонсалес открыл счет. На 63-й минуте был заменен Арсен Захарян. Мендес исправился в середине второго тайма, отдав результативный пас на Микеля Оярсабаля - 1:1.
В овертайме Саму Кошта вместо голкипера блокировал пару опасных ударов. Судьбу победителя решила серия пенальти, где победили гости - 5:4.
Протокол игры
|Реал Сосьедад
1:1
(пен. 4:5)
|Мальорка
|50'Гонсалес Джованни (0:1)
|(1:1) Оярсабаль Микель71'
Ремиро Алехандро•Траоре Амари•Субельдия Игор•Ле Норман Робен• 113'Галан Хави91' (Тирни Киран (91') •Браис Мендес80' (Туррьентес Беньят (80') •Субименди Мартин•Мерино Микель105' (Оласагасти Хон (105') •Кубо Такефуса104' (Умар Садик (104') •Андре Силва46' (Бекер Шеральдо (46') •Захарян Арсен63' (Оярсабаль Микель (63')
Грейф Доминик•Вальент Мартин•Раильо Антонио•Копете Хосе• 21'Гонсалес Джованни•Коста Хауме 88'99' (Лато Тони (99') •Санчес Антонио72' (Ману Морланес (72') •Саму Кошта106' (Радоньич Неманья (106') •Родригес Даниэль I99' (Дардер Серхи (99') •Пратс Абдон62' (Мурики Ведат (62') • 105'Ларин Кайл106' (Маскарель Омар (106')
27 февраля. Стадион "Реале Арена".
Бан пользователя