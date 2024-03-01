Коке извинился за провал «Атлетико»

Полузащитник и капитан мадридского «Атлетико» Коке высказался о крупном поражении от «Атлетика» Бильбао в ответном поединке полуфинальной стадии Кубка Испании. «Матрасники» уступили со счетом 0:3.

«Это был для нас тяжелый день. Мы имели план на игру, однако выступили не на должном уровне. Приношу извинения нашим болельщикам. Команда продолжит сражаться в Ла Лиге и Лиге чемпионов», - рассказал Коке после матча.

«Атлетико» уступил «Атлетику» по сумме двухматчевого противостояния со счетом 0:4.

В финальном матче Кубка Короля баски встретятся с «Мальоркой», которая выбила из розыгрыша турнира «Реал Сосьедад» (0:0, 2:1).