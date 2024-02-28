Тренер «Реал Сосьедада»: «Сейчас нам больно»

Рулевой «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль пообщался с журналистами после поражения от «Мальорки» в поединке ½ финала Кубка Испании. Игровое время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти были точнее гости – 5:4.

«Сейчас нам больно. Это неприятный момент. Мы были очень близки к финалу. Я придаю этой неудаче огромное значение. Мы все виноваты в этом, но я – в первую очередь. Благодарю всех футболистов за игру», - передает слова специалиста газета Marca.

Следующий поединок «Реал Сосьедад» проведет против «Севильи» в рамках чемпионата Испании. Встреча состоится в субботу, 2 марта.