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Кубок Испании

​Уткин дал прогноз на матч «Атлетик» - «Атлетико» в Кубке Испании

29 Февраля 2024 • 16:39 Комментировать
Атлетик Б
...
Атлетико М
1 2.45 X 3.25 2 3.15
Через 6 ч. 14 мин.

В последний вечер зимы в Бильбао пройдёт ответный полуфинал Кубка Испании между «Атлетиком» и «Атлетико». В первом матче баски одержали победу в Мадриде со счётом 1:0.

«Думаю, всё очень просто. Баски на подъёме, они – «Атлетик» – никогда не упускают такие возможности. Их тренер Вальверде мечет молнии и огни. Поэтому я полагаю, что основная ставка: «Проход «Атлетика» в финал». Можно также поставить на их проход в матче, ведь может быть дополнительное время и пенальти», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч «Атлетик» - «Атлетико» стартует в 23:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Первым финалистом Кубка Испании стала «Мальорка».

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