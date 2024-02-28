«Атлетико» требует 70-80 миллионов евро у «Барселоны» за Фелиша

Мадридский «Атлетико» назвал каталонской «Барселоне» сумму, за которую будет готов отпустить нападающего Жоау Фелиша на постоянной основе. Напомним, в настоящий момент португальский форвард выступает за «сине-гранатовых» на правах аренды.

Если верить журналисту Луису Рохо, «Атлетико» требует за португальца 70-80 миллионов евро компенсации. «Барселона» сразу дала понять «матрасникам», что эта сумма является слишком большой для клуба в условиях финансового кризиса. «Сине-гранатовые» попробуют заключить очередную арендную сделку на следующий сезон.

Фелиш в этом розыгрыше чемпионата Испании забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.