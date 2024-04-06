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«Атлетик» и «Мальорка» озвучили стартовые составы на финальную битву Кубка Испании

06 Апреля 2024 • 22:04 Комментировать
Атлетик Б
...
Мальорка
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Через 0 ч. 18 мин.

Сегодня, 6 апреля, «Атлетик» Бильбао и «Мальорка» сыграют между собой в рамках финального матча Кубка Испании.

Стартовый состав «Атлетика»: Агирресабала (вр), де Маркос, Вивиан, Паредес, Юри Берчиче, Руис, Прадос, Иньяки Уильямс, Сансет, Нико Уильямс, Гурусета.  

Стартовый состав «Мальорки»: Грейф (вр), Колете, Вальент, Раильо, Гонсалес, Саму, Дардер, Родригес, Лато, Ларин, Мурики.

Финальный поединок Кубка Испании между «Атлетиком» и «Мальоркой» должен будет стартовать в 23:00 по московскому времени. Спортивный портал LiveResult проведет текстовую трансляцию данного матча.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Атлетик Бильбао

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