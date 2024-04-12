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Кубок Испании

​«Погуляли» - 15 поклонников «Атлетика» выпили 290 кружек пива во время финала Кубка Испании

12 Апреля 2024 • 00:15 Комментировать
Атлетик Б
1:1
Мальорка

«Атлетик» из Бильбао выиграл Кубок Испании после 40-летнего перерыва, и его успех приличествующим образом отметили в одном из баров столицы Страны Басков. Там группа из пятнадцати человек погуляла во время матча на 2254 евро, или в среднем по 150 евро на человека!

Пиво буквально лилось рекой - 290 кружек за два-три часа футбольного пиршества! Фотография чека быстро получила огромную популярность в испанском сегменте интернета.

Напомним, что «Атлетик» выиграл свой 25-й Кубок Испании - больше лишь у одного клуба, это каталонская «Барселона». Она брала этот трофей 31 раз.


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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао

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