​«Атлетик» выиграл 25-й Кубок Испании - больше только у «Барселоны»

«Атлетик» из Бильбао выиграл в финале Кубка Короля у «Мальорки», подопечные Эрнесто Вальверде лучше исполнили серию пенальти. Таким образом, клуб с севера Испании выиграл свой 25-й Кубок Испании - и больше побед в престижном турнире, за который в Испании сражаются не жалея ни себя, ни соперника, только у одного клуба. Это, конечно же, «Барселона», бравшая кубок страны 31 раз.

Стоит также заметить, что в последний раз «Атлетик» побеждал в Кубке Испании очень давно - в 1984 году, то есть сорок лет тому назад. Поверженная басками «Мальорка» побеждала в Кубке Испании лишь один раз - в 2003 году.