​Продлилась печальная кубковая серия «Атлетико» - они снова не отыгрались после домашнего поражения

Мадридский «Атлетико» вылетел из Кубка Испании, проиграв в первом полуфинальном матче «Атлетику» и не сумев отыграться и во втором полуфинале, уступив уже со счетом 0:3.

Как оказалось, это был уже пятый случай, когда добравшийся до полуфинала Кубка Испании «Атлетико» проиграл в домашнем матче - и не сумел отыграться в ответной игре. А вот выйти победителями из неудачно складывавшихся обстоятельств мадридцам еще ни разу не удалось.

В финале Кубка короля клуб из Бильбао сыграет с «Мальоркой», этот матч состоится в Севилье, причем достаточно рано для кубкового финала - уже шестого апреля.