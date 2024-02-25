Де Пауль — о матче с «Альмерией»: «У нас нет времени расстраиваться»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль высказался о результате матча 26-го тура чемпионата Испании против «Альмерии» (2:2).

«Мы дважды вели в счёте, но оба раза мы не смогли удержать преимущество. У нас нет времени расстраиваться. Мы попытаемся использовать нашу злость в кубковом матче», — цитирует де Пауля Movistar.

На сегодняшний день «Атлетико», набравший 52 очка в 26 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги. От лидирующего «Реала» «матрасники» отстают на 10 баллов.

Свой следующий матч команда из Мадрида проведёт 29 февраля против «Атлетика» в рамках ответной игры полуфинала Кубка Испании. Напомним, первая встреча этих команд завершилась победой коллектива из Бильбао со счётом 1:0.