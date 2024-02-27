Годин – о переходе Гризманна в «Барселону»: «Он говорил, что хочет играть с Месси»

Бывший защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин вспомнил, как Антуан Гризманн решил перейти в «Барселону».

Французский футболист перебрался в каталонский клуб летом 2019 года. Двумя годами позднее «матрасники» вернули форварда.

«Я разговаривал с Гризманном до и после его перехода в «Барселону», и мне всё было понятно. Болельщикам, оценивающим ситуацию исключительно с эмоциональной точки зрения, было трудно его понять, но он принял такое решение. У него была возможность поиграть с лучшим игроком мира. Он говорил: «Я буду товарищем Месси по команде», – приводит Inter Miami News Hub слова Година.