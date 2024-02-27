Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Годин – о переходе Гризманна в «Барселону»: «Он говорил, что хочет играть с Месси»

27 Февраля 2024 • 20:36 Комментировать
Атлетик Б
...
Атлетико М
29.02 23:30

Бывший защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин вспомнил, как Антуан Гризманн решил перейти в «Барселону».

Французский футболист перебрался в каталонский клуб летом 2019 года. Двумя годами позднее «матрасники» вернули форварда.

«Я разговаривал с Гризманном до и после его перехода в «Барселону», и мне всё было понятно. Болельщикам, оценивающим ситуацию исключительно с эмоциональной точки зрения, было трудно его понять, но он принял такое решение. У него была возможность поиграть с лучшим игроком мира. Он говорил: «Я буду товарищем Месси по команде», – приводит Inter Miami News Hub слова Година.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Лионель Месси Диего Годин Антуан Гризманн ещё теги

Новости по матчу

25 Февраля
10:52
Де Пауль — о матче с «Альмерией»: «У нас нет времени расстраиваться»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АТЛЕТИК Б АТЛЕТИКО М
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера ​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» готов продать де Брёйне - озвучена сумма ​«Ливерпуль» возглавит один из трёх тренеров – названы имена Гвардиола и Артета продвигают громкое нововведение в АПЛ «Ливерпуль» может заменить Салаха экс-футболистом «Реала» ​«Реал» работает над двумя громкими трансферами «Барселона» приняла важное решение по Ямалю Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом» Де Хеа и Нойер дали ответ клубу Роналду
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Февраля
21:12 · Италия. Серия А
«Барселоне» предложили звёздного игрока «Ювентуса» слухи
20:44 · Испания. Ла Лига
Тебас: После трансфера Мбаппе в «Реал» в Ла Лиге будет собрано самое большое количество звёзд в мире
20:36 · Испания. Ла Лига
Годин – о переходе Гризманна в «Барселону»: «Он говорил, что хочет играть с Месси»
20:33 · Испания. Ла Лига
Ещё никогда мадридский «Реал» не пропускал так мало за 26 туров сезона
15:22 · Испания. Ла Лига
​Алаба надеется восстановиться к Евро-2024
15:05 · Испания. Ла Лига
Гринвуд попросил руководство Ла Лиги не наказывать Беллингема 1
15:00 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги Тебас: «У меня есть ощущение, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»
12:55 · Испания. Ла Лига
Де Хеа может перейти в испанский суперклуб
12:24 · Испания. Ла Лига
Агент Флика продолжает убеждать «Барселону» в назначении немца
12:01 · Италия. Серия А
Мората может перейти в итальянский суперклуб
12:00 · Испания. Ла Лига
Бенитеса могут уволить из «Сельты» на этой неделе
11:35 · Испания. Ла Лига
«Барселона» исключила Дани Алвеса из списка легенд - названа причина 2
11:20 · Англия. Премьер-лига
Невеш: «Я был близок к переходу в три клуба, но все варианты сорвались»
10:41 · Испания. Ла Лига
Два Мбаппе могут перейти в «Реал»
10:26 · Испания. Ла Лига
«Реал» лишился 27 голов из-за VAR 4
Все новости
Рекомендуем